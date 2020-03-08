وزير المجاهدين يشيد بنضال المرأة الجزائرية عبر التاريخ

كرم وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، النساء العاملات بقطاعه، في حفل رمزي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وبهذه المناسبة، أشاد وزير المجاهدين، بنضالات المرأة الجزائرية عبر التاريخ.

وقال زيتوني في كلمة له بهذه المناسبة، أن العيد العالمي للمرأة، يعد محطة تاريخية تسمح بالإقتداء بنضالات المرأة في العالم والجزائرية خاصة.

وأضاف الوزير، أن المرأة كان لها دور عظيم خلال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية الكبرى، وكانت مناضلة ومجاهدة وفدائية وممرضة.

ودعا زيتوني، النساء العاملات بالقطاع، إلى أن يكن في مستوى هذه النضالات لخدمة أرامل الشهداء والمعطوبين وذوي الحقوق، ولعب دورهن في المرحلة الحالية خدمة للجزائر.

وأورد الوزير، أن الجزائر تعيش مرحلة جديدة تتطلب منا جميعا أن نكون في مستوى التحديات والمسؤولية الملقاة على عاتقنا.