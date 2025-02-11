وزير الموارد البترولية لنيجيريا:”لن نتراجع عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء”

قال وزير الدولة للموارد البترولية والغاز لنيجيريا، إكبيريكبي إيكبو، إن بلاده لن تتراجع عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

وأكد إيكبو في تصريح صحفي بمقر رئاسة الجمهورية, عقب استقباله رفقة وزير البترول لجمهورية النيجر, صحابي عومار, من طرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, التزام بلاده بإنجاح مشروع انبوب الغاز العابر للصحراء.

كما أوضح ذات المسؤول أنه خلال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء, “اتفقنا على المضي قدما وقررنا إعادة بعث المشروع”.

وأضاف الوزير الذي حضر إلى الجزائر رفقة ممثل شركة البترول والغاز النايجيرية ليشارك في اجتماعات فريق العمل المشترك رفقة نظرائه من الجزائر والنيجر, ب”أننا لن نتراجع عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء”.

وبعد أن لفت إلى أهمية القرارات التي تم اعتمادها من طرف وزراء الدول الثلاث تبعا لنتائج اجتماع فريق الخبراء المشترك, أكد إيكبو أنه تم اطلاع رئيس الجمهورية بما تم التوصل إليه وهو “راض بالنتائج المحققة”.