وزير الموارد المائية: “اتخذنا إجراءات استثنائية لضمان توفر المياه أيام عيد الأضحى”

أكد وزير الموارد المائية، علي حمام، اليوم الأربعاء، العمل على تحسين آداء الخدمة خلال أيام عيد الأضحى، من خلال تسريع وتيرة الأشغال قيد الإنجاز.

وفي حديثه عن توفر المياه أيام عيد الأضحى، أشار أنها مناسبة لتقييم آداء القطاع والتأكيد على نجاعة الخدمة العمومية.

وشدد علي حمام، على ضرورة تدعيم وسائل التدخل المادية والبشرية أيام عيد الأضحى، من أجل إصلاح الأعطاب حال وقوعها، مع السهر على إبقاء مراكز الاتصال في الخدمة.

وذكر وزير الموارد المائية، كل الاطارات ومسيري الخدمة العمومية بضرورة اليقظة والحرص الشديد وأخذ الاحتياطات اللازمة خلال هذه المناسبة، من أجل السماج للمواطنين بقضاء عيد في أفضل الظروف.

كما أكد معالجة ومراقبة النقط السوداء، من أجل القضاء على التدفقات في الطبيعة.

من جانب آخر، أوضح أن عمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها ليس نشاط مناسبتي، إنما آداء يومي ومستمر.