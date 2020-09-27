وزير الموارد المائية.. الاجراءات المتخدة مؤخرا سمحت بتزويد كل سكان تيندوف بالماء الشروب

قال وزير الموارد المائية أرزقي براقي أن الاجراءات المتخذة مؤخرا قد سمحت بتزويد كل سكان بلديات تيندوف بالمياه الصالحة للشرب.

وقال وزير الموارد المائية في تصريح لـ”النهار اونلاين” أن قد تم تسجيل تحسن كبير في عملية توزيد و توزيع المياه على سكان ولاية تيندوف، مؤكدا بأن هذا التحسن جاء بعد بفضل الاجراءات المتخذة مؤخرا في هذا الشأن.

وأضاف الوزير أنه سيتم تدعيم المستثمريين في شجرة الارقان بأبار جديدة، كما سيتم إرسال بعثة جديدة من المختصين في جيوفيزيا بداية من الاسبوع القادم لتحديد عدد الأبار والمناطق التي سيتم انجازها في المستقبل القريب