وزير الموارد المائية: الجزائر تولي أهمية لتعزيز التعاون التكنولوجي والعلمي مع المجر
أكد وزير الموارد المائية والامن المائي كريم حسني على الأهمية التي توليها الجزائر لتعزيز وترقية التعاون التكنولوجي والعلمي مع المجر.
وفي هذا السياق تحادث الوزير في بيان للوزارة على هامش القمة الدولية للمياه و التنمية المستدامة المنعقدة بالعاصمة المجرية بودابست
مع وزير الابتكار التكنولوجي لجمهورية المجر، بالكوفيكس لاسلو و إستيفان جو ،محافظ القمة الدولية للمياه و التنمية المستدامة.
حيث أكد الوزير على التقدم المحرز في مجال إستعمال التكنولوجيا في تسيير وتطوير قطاع الموارد المائية و تلبية حاجيات المستهلكين و الشركات و كذا في مجال السقي الفلاحي.
كما وقع الطرفان على مذكرة تفاهم في مجالات البحث العلمي و التكوين المهني والهادفة الى ترقية التعاون التكنولوجي في مجالات المياه و التنمية المستدامة.
من جهة أخرى تحادث الوزير مع محافظ القمة الدولية للتنمية المستدامة حيث أكد على الأهمية التي توليها الجزائر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع جمهورية المجر ودول اوروبا الوسطى.
وتم الاتفاق على تنظيم معرض مشترك بين مؤسسات و مراكز البحث للبلدين في الجزائر بحلول 2022.
كما إلتقى الوزير على هامش هذه التضاهرة بنظيره من كوبا و مصر وكذا مدراء مؤسسات.
طالع أيضا:
تعاون ثنائي في مجال الري و الفلاحة بين الجزائر والمجر
كما اتفق وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، مع وزير الفلاحة المجري ايستيفان ناغي، على خلق إطار تعاون ثنائي في مجال الري و الفلاحة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.
وفي هذا السياق وحسب بيان للوزارة، فقد التقى وزير الموارد المائية و الأمن المائي، كريم حسني، أمس الثلاثاء، بوزير الفلاحة لجمهورية المجر ايستفان ناغي.
و هذا في إطار اللقاءات الثنائية التي يقوم بها مع نظرائه. ويأتي هذا على هامش مشاركته في المنتدى الدولي للمياه و التنمية المستدامة ببودابست.
كما عرض الطرفان خلال هذا اللقاء تجارب كلا البلدين في مجالي الفلاحة و المياه و التنمية المستدامة وتبادل الخبرات
فيما يتعلق بالمشاريع الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية للماء.
بالمقابل تناول الجانبان فكرة توحيد الرؤى في ما يخص تحديات و مخاطر التغيرات المناخية و تأثيرها على قطاعي المياه و الفلاحة.
و كذا وضرورة تكثيف التعاون المتبادل في إطار التوأمة والحلول الملموسة المبتكرة للمؤسسات ومراكز البحث الجزائرية و المجرية.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp