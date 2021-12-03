وزير الموارد المائية: الجزائر تولي أهمية لتعزيز التعاون التكنولوجي والعلمي مع المجر

أكد وزير الموارد المائية والامن المائي كريم حسني على الأهمية التي توليها الجزائر لتعزيز وترقية التعاون التكنولوجي والعلمي مع المجر.

وفي هذا السياق تحادث الوزير في بيان للوزارة على هامش القمة الدولية للمياه و التنمية المستدامة المنعقدة بالعاصمة المجرية بودابست

مع وزير الابتكار التكنولوجي لجمهورية المجر، بالكوفيكس لاسلو و إستيفان جو ،محافظ القمة الدولية للمياه و التنمية المستدامة.

حيث أكد الوزير على التقدم المحرز في مجال إستعمال التكنولوجيا في تسيير وتطوير قطاع الموارد المائية و تلبية حاجيات المستهلكين و الشركات و كذا في مجال السقي الفلاحي.

كما وقع الطرفان على مذكرة تفاهم في مجالات البحث العلمي و التكوين المهني والهادفة الى ترقية التعاون التكنولوجي في مجالات المياه و التنمية المستدامة.

من جهة أخرى تحادث الوزير مع محافظ القمة الدولية للتنمية المستدامة حيث أكد على الأهمية التي توليها الجزائر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع جمهورية المجر ودول اوروبا الوسطى.

وتم الاتفاق على تنظيم معرض مشترك بين مؤسسات و مراكز البحث للبلدين في الجزائر بحلول 2022.

كما إلتقى الوزير على هامش هذه التضاهرة بنظيره من كوبا و مصر وكذا مدراء مؤسسات.

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