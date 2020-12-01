وزير الموارد المائية: الفلاحة هي المستهلك الأكبر للمياه وسندعمها بالمياه المصفاة

وكشف براقي، خلال إشرافه على إطلاق تطبيق الكتروني لتفعيل نظام الشباك الموحد الخاص بالخدمات التي يقدمها قطاع الموارد المائية، أنه قد تم توجيه 6.8 مليار متر مكعب من المياه لقطاع الفلاحة والسقي العام الماضي.

مشيرا إلى تسجيل 7.6 مليار مكعب من المياه، موجه للسقي.

وأضاف الوزير، أنه قد تم تخصيص 355 مليون متر مكعب من المياه السنة الفارطة لقطاع الصناعة، و300 مليون متر مكعب هذه السنة، نظر لجائحة كورونا وتوقف بعض النشاطات.