وزير الموارد المائية: “على المسؤولين بمؤسسة سيال أن يكونوا أكثر عمليين”

شدّد وزير الموارد المائية علي حمام على المسؤولين بمؤسسة سيال، أن يكونوا أكثر عمليين من خلال تعزيز حضور فرق التدخل في الميدان.

وقام اليوم الوزير بزيارة عمل فجائية لعدد من الهياكل والمشاريع التابعة للشركة الوطنية للمياه والتطهير للجزائر (سيال).

وحسبما أفادت به الوزارة عبر صفحتها على الفايسبوك، فقد تابع الوزير عرض مفصل حول الخدمة العمومية للمياه.

كما دعا حمام كل المسؤولين بسيال، أن يكونوا أكثر عمليين، وتقليص مدة الأجال المحددة للعودة للحالة العادية.

وخلال نفس الزيارة وقف علي حمام عند ورشة إنجاز مركز تكوين جديد لشركة سيال وشدد على ضرورة مراقبة جودة الأشغال.

كما عاين الوزير حمام موقع المركب الهيدروليكي لبن زين “تليملي سابقا”، لأن المركب معني بمشروع تأهيل كلي.

ووقف الوزير بمحطة تصفية المياه المستعملة ببراقي، وتحدث مع المسؤولين للتكفل بالأوحال الناتجة عن عملية التصفية لتثمينها.