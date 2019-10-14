وزير الموارد المائية في القمة الثالثة للمياه بعاصمة المجر “بودابست”

الوطني
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وزير الموارد المائية في القمة الثالثة للمياه بعاصمة المجر “بودابست”
بقلم أمينة داودي

يشارك وزير الموارد المائية علي حمام في فعاليات القمة الثالثة للمياه المنعقدة بالعاصمة المجرية ”بودابست”.

وأفاد بيان للوزارة أن فعاليات القمة تمتد من 15 الى 17 أكتوبر، تحت شعار ”التصدي لأزمات المياه”.

وتمتد فعاليات القمة على مدار ثلاث أيام وتحت الرعاية السامية لرئيس جمهورية المجر جنوس أدار.

وأضاف البيان، أن القمة تهدف إلى مناقشة أهم التحديات في مجال تسيير وتمويل وتبادل المعارف والخبرات والأطر التنظيمية لإدارة أزمات المياه الناشئة وإيجاد حلول لها.
كما يهدف الحدث الى إيجاد ومتابعة مقاربة براغماتية تتمحور حول الحلول، ونقل التكنولوجيا والخبرات الفعالة.
وأشار البيان إلى أن علي حمام وزير الموارد المائية سيعرض التجربة الجزائرية في مجال تسيير الموارد المائية.


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