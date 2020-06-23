وزير الموارد المائية في زيارة عمل وتفقد لولاية الجلفة

يشرع وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعه إلى ولاية الجلفة، وهذا مواصلة لزياراته الميدانية.

واستهل أرزقي براقي، وزير الموارد المائية رفقة محمد بن عمر والي ولاية الجلفة زيارته الميدانية بتفقد و معاينة خزانات المياه بشيبوط الممونة للجهة الشمالية لمدينة الجلفة.

وشدّد الوزير على ضرورة استدراك الوضعية المزرية وإيجاد سُبل جديدة لتأمين مياه الشرب للمواطنين بصفة منتظمة، وذلك عن طريق تسيير أمثل و عادل للموارد المائية في المنطقة.

كما طلب الوزير من مصالح الموارد المائية للولاية، بالتنسيق مع مؤسسة الحزائرية للمياه من أجل معالجة الوضعية الحالية.