وزير الموارد المائية يجتمع بالمديرين الولائيين للتحضير لموسم اصطياف 2019

أكّد وزير الموارد المائية علي حمام، اليوم الخميس، على رفع التحدي والسهر على توفير وضمان التوزيع اليومي للمياه الشروب عبر كل بلديات الوطن، لاسيما الجنوب الكبير.

وقال علي حمام، خلال ترأسه اجتماع مع المديرين الولائيين للقطاع، تحضيرا لموسم صيف 2019، و هذا قصد التكفل الأنجع بتحسين الخدمة العمومية للمياه والتطهير.

وقد سطر القطاع مخطط عمل، يتم ترجمته حالي على المستوى المحلي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وولاة الجمهورية حيث تتمثل محاوره الرئيسية المتمثلة ،في تسريع اتمام انجاز ووضع حيز الخدمة المشاريع قيد التنفيذ، بما في ذلك البرنامج الاستعجالي التكميلي لسنة 2018.

وتدعيم وسائل التدخل لتحسين الخدمة العمومية للماء الشروب، من خلال المراقبة المنتظمة لجودة المياه وإنشاء مخزونات كافية من منتجات المعالجة مع تكوين مخزون احتياطي من قطع الغيار والمضخات.

كما تقرر وضع نظام مداومة مستمر بفعالية وبسرعة في حالة وقوع أي طارئ، والتشغيل المستمر لمراكز الاتصال الهاتفي من أجل مداومة التواصل مع المواطنين،وتفعيل اللجان المحلية لرصد ومراقبة إمدادات مياه الشرب

وفيما يتعلق بالتطهير،أكّد علي حمام ، أنّ القطاع وضع مخطط عمل محكم من شأنه التكفل على أحسن وجه بمياه الصرف الصحي خاصة خلال موسم الصيف ،الذي يعرف انتشار الأمراض والأوبئة المتنقلة عبر المياه وكذا حماية الشواطئ من شتى أشكال التلوث ويتضمن هذا المخطط، تأمين السير الحسن لأنظمة الصرف الصحي

وإنشاء فرق تدخل سريعة مزودة بكل الوسائل المادية التي من شأنها الوقاية من كل خطر يؤثر على السير الحسن للخدمة العمومية للمياه، وتنظيم حملات توعية للوقاية ولحماية البيئة.

كما شدّد الوزير علي حمام، على ضرورة ضمان الخدمة العمومية على أحسن وجه خلال موسم الصيف وعيد الأضحى المبارك، مايستوجب اليقظة المستمرة والمتابعة الآنية لتوفير مياه الشروب والتكفل بالتطهير خلال هذه المناسبة الدينية.