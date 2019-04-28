وزير الموارد المائية يحث على انتهاج سياسة الحوار مع الفلاحين لحل مشاكلهم

حث وزير الموارد المائية، علي حمام، على انتهاج سياسة الحوار والتواصل مع الفلاحين، للإجابة على تساؤلاتهم، وحل مشاكلهم المطروحة في الميدان.

يأتي هذا خلال قيامه بزيارة عمل وتفقد لولاية ميلة، أين أشرف على معاينة محطة معالجة مياه سد بني هارون ببلدية وادي العثمانية، والممونة لولاية قسنطينة والبلديات الجنوبية.

واطلع على مشروع توسعة هذه المنشأة الذي انطلقت أشغاله اليوم، والذي سيرفع من طاقة معالجة المياه، ومنه تدعيم عملية التزود بالمياه الشروب انطلاقا من هذه المحطة.

كما قام بالاطلاع على واقع قطاع الموارد المائية بالولاية على مستوى النقطة الكليومترية 09 (pk9) بمنطقة المخوض ببلدية عين التين.

وفي السياق، أكد على ضرورة تحسين تزويد بلديات ولاية ميلة بالميا،ه انطلاقا من سد بني هارون.

كما خصص مبلغ مالي قوامه15 مليار سنتيم، لانجاز محطة معالجة المياه “منبع الحويمة ” ببلدية القرارم قوقة، لضمان تزويد سكان 08 مشاتي تابعة لهذه البلدية بالمياه الصالحة للشرب.

ليطلع بعدها على المشروع الخاص بتزويد16 بلدية بالمياه الشروب انطلاقا من سد بني هارون وسد تابلوط بجيجل، حتى تستفيد جل هذه البلديات من هذه المادة الحيوية.

و بخصوص محيطات السقي، دعا الوزير السلطات المحلية، للتنسيق مع الفلاحين ومختلف الفاعلين، للاستفادة من الحواجز المائية في عملية سقي محاصيلهم.