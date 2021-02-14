وزير الموارد المائية يستقبل وفدا عن الإتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين

من جهة أخرى، أكد الطرفان على ضرورة الإستعانة بالطاقة الشبانية و إدراجها في مختلف المؤسسات، والعمل على تنظيم لقاءات دورية بين الوزارة و الهيئة وهذا في إطار البحث المستمر عن الحلول الإقتصادية و بلورتها و إستغلالها في تطوير قطاع الموارد المائية.