وزير الموارد المائية يستقبل وفدا عن الإتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين

إستقبل أرزقي براقي، وزير الموارد المائية، اليوم الأحد، وفد عن الإتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين برئاسة ملياني محمد يزيد.
وأكد الوزير خلال هذا اللقاء على ضرورة العمل على تعزيز وتفعيل التنسيق بين الطرفين لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الموارد المائية، وكذا الاستعانة بالكفاءات الوطنية من أجل تطوير الإقتصاد الوطني.
كما شدد الوزير على أهمية الاستثمار في مجال ترقية الإبتكار و البحث عن السبل الكفيلة لتحقيق إقتصاد الماء.
من جهة أخرى، أكد الطرفان على ضرورة الإستعانة بالطاقة الشبانية و إدراجها في مختلف المؤسسات، والعمل على تنظيم لقاءات دورية بين الوزارة و الهيئة وهذا في إطار البحث المستمر عن الحلول الإقتصادية و بلورتها و إستغلالها في تطوير قطاع الموارد المائية.
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