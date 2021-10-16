وزير الموارد المائية يعرض الإجراءات المتبعة للتخفيف من آثار أزمة التزويد بالـمياه الشروب

قدم وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، عرضا أمام الحكومة حول مدى تقدم البرنامج الوطني الإستعجالي الـموضوع بهدف احتواء آثار الشح الـمائي.

وذلك على هامش اجتماع الحكومة، الذي ترأسه الوزير الأول أيمن عبد الرحمان اليوم السبت.

وتمحور العرض حول الإجراءات التي بادر بها القطاع في شكل مخططات استعجالية متتالية، تهدف إلى التخفيف من آثار أزمة التزويد بالـمياه الشروب على سكان الولايات الـمتضررة، وذلك طبقا لـمستويات العجز الـمسجّلة في كل منها.

وعقب العرض، كلّف الوزير الأول وزير الموارد المائية، باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان استكمال كافة العمليات الـمسجلة بعنوان المخططات الاستعجالية في الآجال التعاقدية.

كما شدّد على الطابع ذي الأولوية والإستعجالي الذي تكتسيه عملية إعادة تأهيل محطات تحلية مياه البحر لكل من الـمقطع بولاية وهران ، وسوق الثلاثاء بولاية تلمسان.