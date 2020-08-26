وزير الموارد المائية ينهي مهام المدير العام لشركة سيال الجزائر

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وزير الموارد المائية ينهي مهام المدير العام لشركة سيال الجزائر
بقلم عبد الرحمان سالمي

أنهى وزير الموارد المائية، ارزقي براقي مهام المدير العام لشركة سيال.

كشف وزير الموارد المائية، ارزقي براقي، اليوم الثلاثاء في تصريح حصري للنهار اولانين، أنه قام بإنهاء مهام المدير العام لشركة سيال، بريس كابيتال.

القرار اتخذه الوزير بعد التحقيقات التي كشفت عن وجود سوء تسيير على مستوى الشركة .

هذا وكان الوزير  قد أوفد مطلع الاسبوع الجاري لجنة تحقيق للشركة مكونة من مفتشين على مستوى الوزارة.

حيث كشفت تحيقيات اللجنة عن وجود عجز كبير في تسيير وتوزيع المياه على مستوى الجزائر العاصمة وتبازة.


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