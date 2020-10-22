وزير الموارد المائية يُشيد بإحترافية ومصداقية الأسرة الإعلامية المتخصصة في القطاع

هنأ وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، كافة الصحفيات والصحفيين الجزائريين، بمناسبة إحياء الجزائر لليوم الوطني للصحافة المصادف لـ22 أكتوبر.

وجاء في رسالة التهنئة: “أتقدم بإسمي وبإسم عمال وزارة الموارد المائية إلى كافة الصحفيات والصحفيين بجميع القطاعات المرئية والسمعية منها والمكتوبة، بأسمى عبارات التهاني والتقدير على المجهودات المبذولة لخدمة الوطن وتنوير الرأي العام”.

وأضاف الوزير: “أتمنى لهم في يومهم المستحق هذا المزيد من النجاح والتقدم في مسيرتهم المهنية”.

وإغتنم أرزقي براقي هذه الفرصة، للإشادة بالإحترافية والمصداقية التي تتسم بها الأسرة الإعلامية المتخصصة في القطاع، قصد تحسين الخدمة العمومية للمياه.

كما عبر الوزير، عن سعي وزارته الدائم لتوطيد علاقاتها مع الإعلام الجزائري، وتعزيز هذه الشراكة.