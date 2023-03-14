وزير النقل: إمكانية فتح خطوط جديدة نحو إفريقيا وبعض الوجهات العالمية

قال وزير النقل كمال بلجود، أن الإستراتيجية المسطرة لقطاعنا الوزاري لسنة 2023-2024 هي العمل على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية. وتسريع فتح الإستثمار في مجال النقل الجوي والبحري، ومد خطوط السكة الحديدية عبر كامل التراب الوطني.

وفي مجال المشاريع القطاعية للنقل الجوي، كشف وزير النقل، أن مصالح مؤسسة تسيير مطارات الجزائر تقوم بإنجاز بعض التوسعات على مستوي بعض المطارات الداخلية “مطار الوادي، مطار غرداية، مطار ورقلة، مطار بجاية. وكذا تطوير إدارة المجال الجوي (PDGEA) التابع للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية.

أما فيما يتعلق بالحركة الجوية، فأضاف وزير النقل، أنه يتم السهر على دراسة إمكانية فتح خطوط جديدة نحوي افريقيا وبعض الوجهات العالمية. بالإضافة كذلك إلى جعل مطار الجزائر الدولي هواري بومدين كمركز عبور. والعمل على إعداد مطار تمنراست كمنصة عبور من أجل الدخول إلى السوق الأفريقية.

كما أوضح وزير النقل، أنه فيما يخص النقل البحري، فتعمل مصالح دائرتنا الوزارية على دراسة إمكانية دمج شركات النقل البحري للبضائع . وكذا تطوير نشاط تصليح السفن التجارية و ذلك عبر مرافقة مؤسسة تصليح البواخر ERENAV . حتى يتسنى لها الاستجابة السريعة لتصليح سفن النقل البحري مع احترافية عالية. بالإضافة كذلك إلى عصرنة وتمديد وتخصص موانئنا التجارية، بغية استيعاب الكم الهائل للبضائع والمسافرين.

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