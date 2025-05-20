وزير النقل: استراتيجية لتحديث البواخر وصيانتها بأحدث التقنيات

أكد وزير النقل، السعيد سعيود، على أهمية تدعيم الأسطول البحري بوسائل نقل حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وضمان راحة المسافرين.

وخلال اجتماع تنسيقي عقده وزير النقل مع مديري الوكالات التجارية التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (ENTMV). بما في ذلك الوكالات المتواجدة خارج الوطن، شدد على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتحديث البواخر الحالية وصيانتها بشكل دوري. بما يكفل استمرار جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية.

كما أشار سعيود إلى أن تعزيز الأسطول يعد ركيزة أساسية في تحسين الربط البحري بين الجزائر ومختلف الوجهات الدولية. وذلك استجابة لمتطلبات أفراد الجالية الجزائرية بالخارج، ولتعزيز حركة النقل البحري على مستوى البحر الأبيض المتوسط.

وفي سياق عصرنة القطاع، أكد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الخدمات على مستوى الوكالات التجارية. سواء داخل الوطن أو خارجه، بهدف تبسيط الإجراءات، تسهيل عمليات الحجز. وتحسين التواصل مع المسافرين. كما شدد على أهمية اعتماد أنظمة رقمية فعّالة تسمح بمتابعة دقيقة للعمليات وضمان الشفافية والجودة في تقديم الخدمات.

كما شدد سعيود على ضرورة تقديم خدمات راقية في مجال الإطعام والفندقة على متن البواخر. مؤكدًا أن مستوى الراحة وجودة الخدمة يشكلان عاملًا أساسيًا في تحسين تجربة المسافرين. وفي هذا الصدد، وجه تعليمات لتطوير العروض الغذائية من خلال تقديم وجبات متنوعة وعالية الجودة، بالإضافة إلى تحسين تجهيزات الإقامة وضمان نظافتها وراحتها بما يعكس صورة مشرفة عن المؤسسة والوطن.

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