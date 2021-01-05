وزير النقل.. تزويد حافلات “ايتوزا” بالسيرغاز من شأنه حماية البيئة

قال وزير النقل لزهر هاني، اليوم الثلاثاء،إن القطاع أطلق نموذج التجريبي للطاقة ما يجعله وسيلة صديقة للبيئة، تطبيقا لتعليمات الرئيس تبون.

وأكد وزير النقل، أن القطاع أصبح محوري في التنمية الوطنية، الذي لا يزال يعتمد على الطاقات الملوثة للبيئة.

وأوضح لزهر هاني، أن مصالح وزارته لم تدخر جهدا في عقلنة استهلاكها بشتى أنواع النقل.

وأضاف وزير النقل، أن هدف القطاع نقل المزيد من الأشخاص والبضائع بالاعتماد على الطاقات النظيفة لحماية المحيط.

وأشار الوزير، إلى أن هذا الأمر يعتبر فرصة سانحة للاستثمار وتطوير البحث العلمي والابتكار.

للإشارة، تم اليوم الثلاثاء، تزويد حافلات الشركة الوطنية للنقل الحضري والشبه الحضري “ايتوزا” بالسيرغاز.