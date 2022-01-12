وزير النقل: تشكيل 3 لجان في النقل البري للمسافرين ونقل البضائع وسيارات الأجرة

إستقبل أمس، وزير النقل، عيسى بكاي، ممثلين عن عدة منظمات مهنية في إطار سلسلة اللقاءات المبرمجة مع الشريك الاجتماعي. لإحصاء كل العراقيل والصعوبات المسجلة.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة. فقد إستقبل الوزير، الأمين العام والمكلف بالعلاقات العامة للتنسيقية الوطنية لعمال شركات النقل الحضري. حيث تم التطرق إلى مطالب وإنشغالات هذا النشاط. كما قدم ممثلو التنسيقية جملة من المطالب والإنشغالات، على رأسها تقادم حظيرة الحافلات وضرورة تجديدها. وإعادة النظر في طرق تسيير هذه المؤسسات الحيوية.

كما طالب أعضاء التنسيقية بتشجيع وتسهيل عملية تنويع نشاطات شركات النقل الحضري والشبه حضري وتوسيعها.

من حهته دعا الوزير ممثلي التنسيقية ومن خلالهم الشريك الاجتماعي إلى لعب دورهم كعنصر فعال وهمزة وصل بين المؤسسة والعمال. عن طريق الحوار والنقاش الهادف. وبأفكار واقتراحات بناءة تساهم في النهوض بأداء الشركات القطاعية وتحسين خدماتها.

كما طالب وزير النقل ممثلي التنسيقية الوطنية لعمال شركات النقل الحضري. بتحضير لائحة مطالب وطنية عامة. وأخرى متعلقة بالولايات على حسب خصوصيتها، مع مراعاة الأولويات والقضايا المستعجلة. سيتم دراستها وإيجاد حلول ناجعة لها خلال اجتماع مرتقب الأيام المقبلة.

وفي سياق ذي صلة، إستقبل وزير النقل ممثلين عن التنسيقية الوطنية لعمال شركات النقل الحضري والمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين والإتحاد الوطني الجزائري للناقلين. بالأإضافة كذلك إلى الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة والإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.

وطرح ممثلو الشريك الإجتماعي جملة من الانشغالات التي يواجهونها في ممارسة نشاطهم. كما قدم الحضور بعض الاقتراحات المهنية التي يمكن من خلالها تسوية العراقيل وإرساء ديناميكية جديدة للقطاع.

كما قرر الوزير بكاي تشكيل 3 لجان في النقل البري للمسافرين ونقل البضائع ونشاط سيارات الأجرة، تتكون من ممثلين عن النقابات والإدارة المركزية. يتم من خلالها إحصاء كل العراقيل والصعوبات المسجلة. قصد وضع خارطة طريق لإيجاد حلول سريعة وناجعة لتسويتها.

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