وزير النقل: تقليص مدة رسو سفن البضائع

أكد وزير النقل، كمال بلجود، اليوم الاثنين، على “التجسيد الفعلي” للمنصة الرقمية للمجتمع المينائي لتقليص مدة رسو سفن البضائع بعرض البحر.

ودعا بلجود، في كلمة بعد متابعة عرض حول نشاط مؤسسة ميناء وهران، مسؤولي الموانئ إلى “تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية القاضية بالتجسيد الفعلي للمنصة الرقمية للمجتمع المينائي”.

ويأتي ذلك، لتقليص مدة رسو سفن البضائع سواء بعرض البحر أو داخل الميناء و معالجتها في أسرع وقت.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أكد الوزير أن “التطبيق الفعلي لهذه المنصة الرقمية سيساهم أيضا بشكل كبير في تقليص غرامات تأخير سفن البضائع والحاويات”.

مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تسعى حاليا إلى الذهاب نحو التخصص في نشاط المؤسسات المينائية على المستوى الوطني.

مبرزا الدور الهام الذي تلعبه الموانئ في تنمية اقتصاد البلاد وتطوير التجارة الخارجية.

وأضاف كمال بلجود أن دائرته الوزارية تعمل برسم العام الجاري على إعادة بعض نشاط الموانئ الوطنية. لبلوغ تصدير ما قيمته 10 مليار دولار.

مشددا على أهمية “إحصاء الأماكن المشغولة على مستوى موانئ الوطن من قبل الخواص”.

وحث الوزير، مسؤولي ميناء وهران على تحديد أجال تجسيد مختلف المشاريع المرتقب الشروع فيها على غرار خط السكة الحديدية الذي يربط بين المحطة البحرية و رصيفي “السنغال” و “داكار”. وكذا مشروع اقتناء تجهيزات و آليات لتفريغ و شحن الحاويات.

وعاين بلجود مشروع توسعة نهائي الحاويات بذات المؤسسة المينائية. مما سيسمح بإعطاء ديناميكية أكبر لحركة البضائع.

وسيتدعم ميناء وهران، بإقتناء آليتين لتفريغ الحاويات من البواخر و7 آليات أخرى لشحن وتحويل الحاويات من الرصيف إلى نهائي الحاويات.