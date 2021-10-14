وزير النقل: توفير كل الوسائل لتخفيف الضغط المروري على العاصمة

قال، وزير النقل، عيسى بكاي، اليوم الخميس، خلال الإجتماع الوزاري المتعلق بحل مشكلة الإزدحام المروري على مستوى العاصمة، أن وزارته تسعي لتوفير كل الوسائل لتخفيف هذا الثقل على المواطن.

وذكر بكاي، أن إعادة بعث “الميترو” تزامن والدخول الإجتماعي، لتخفيف الضغط عن العاصمة. مشيرا إلى ضروة إستغلال السكك الحددية أيضا.

وبدوره، قال والي ولاية العاصمة، يوسف شرفة، أن العاصمة لا تملك مخطط نقل لتنظيم حركة المرور، مشيرا إلى ضرورة وضع مخطط شامل لكل إقليم الولاية. مبرزا أن هذا المخطط لن يلقى الصدى إلا بوضع شبكة نقل شاملة.

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