وزير النقل: فتح خط بحري جديد يربط ميناء جن جن بميناء داكار نهاية جويلية

أسدى وزير النقل منجي عبد الله، تعليمات بفتح خط بحري جديد نهاية شهر جويلية المقبل. يربط ميناء جن جن بميناء داكار بالسنغال. مع مراعاة المردودية الاقتصادية و ديمومة النشاط، مع جعل ميناء جن جن منصة لوجيستية ذات معايير دولية.

وقد ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، مساء أمس الثلاثاء، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة، والرئيسة المديرة العامة للمجمع الجزائري للنقل البحري (GATMA). بالإضافة كذلك إلى المدارء العامون للشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال و متوسط (CNAN NORD) و (CNAN MED). حيث خصص هذا الإجتماع لتقييم نشاط النقل البحري للبضائع و إمكانية تطويره على المدى القصير.

كما أسدى وزير النقل تعليمات للقائمين على تسيير هذه الشركات القطاعية الحيوية تمحورت حول، العمل على رفع حصة الجزائر من النقل البحري للبضائع. من خلال ورقة طريق و رزنامة زمنية محددة إلى غاية نهاية السنة الجارية.

بالإضافة كذلك إلى تنظيم نشاط النقل البحري للبضائع من خلال إعادة تأهيل الأسطول البحري كاملا. وتسوية وضعية السفن المحجوزة بالخارج وتفادي تكرار مثل هذه الحالات عبر صيانة التجهيزات و إحترام المعايير الدولية المؤطرة لهذا النشاط.

كما أمر وزير النقل بالإسراع في عملية دراسة السوق وتحضير دفتر الشروط الخاص بعملية إقتناء سفينتين لنقل المواد الواسعة الإستهلاك لتلبية حاجيات السوق الوطنية ورفع قدراتها. وكذا فتح خط بحري جديد نهاية شهر جويلية المقبل. يربط ميناء جن جن بميناء داكار بالسنغال مع مراعاة المردودية الاقتصادية و ديمومة النشاط. مع جعل ميناء جن جن منصة لوجيستية ذات معايير دولية.

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