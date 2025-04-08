وزير النقل ونظيره القطري يوقعان اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي

وقّع وزير النقل، السعيد سعيود، رفقة وزير المواصلات القطري، الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، على اتفاقية تعاون ثنائي، في مجال خدمات النقل الجوي بين الجزائر ودولة قطر.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وفد هام من وزارة النقل الجزائرية، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وزير النقل إلى دولة قطر، تعزيزاً للتعاون الثنائي.

وتسمح هذه الاتفاقية لشركات الطيران المُعيّنة من البلدين بتشغيل عدد غير محدد وغير مقيد من رحلات الركاب والشحن. بما يعزز الروابط الاقتصادية والسياحية بين البلدين.

وعلى هامش مراسم التوقيع، أجرى وزير النقل مقابلة مع نظيره وزير المواصلات القطري، استعرض خلالها الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجال الطيران المدني، ومختلف أنشطة النقل. وكذا بحث كافة السبل لتطويرها وتعزيزها نحو آفاق أوسع.