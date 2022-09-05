وزير النقل يأمر بإجراء عملية إستغلال تجريبي للنظام الإلكتروني لبيع التذاكر

ترأس وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الإثنين 05 سبتمبر 2022، وبحضور إطارات من الوزارة و المدير العام بالنيابة لشركة النقل البحري للمسافرين وعدد من إطاراتها، إجتماعا خصص موضوعه لتحضير لأرضية رقمية لبيع التذاكر والدفع إلكترونيا وبشكل كلي، وكذا تقييم حصيلة موسم الإصطياف لهذه السنة و التحضير للموسم المقبل.

وحسب بيان الوزارة، فقد تمحور النقاش حول أسس وعناصر النظام الإلكتروني لبيع التذاكر، ووضعه حيز الخدمة في آجل أقصاه 01 جوان 2023، مع توفير جميع الشروط و طرق الحجز و الدفع الإلكتروني عن بعد مع الأخذ بعين الإعتبار:

1- التكفل بالجوانب المادية المتعلقة بوضع هذا النظام حيز الخدمة.

2- تشكيل فوج عمل ومتابعة يقوم بتقديم تقارير شهرية عن العملية إلى غاية دخولها حيز الإستغلال.

3- إجراء عملية إستغلال تجريبي لهذا النظام إبتداء من شهر جانفي من السنة المقبلة.

وفيما يتعلق بعملية تقييم موسم الإصطياف لهذه السنة و التحضير للموسم المقبل، فقد طلب الوزير من القائمين على تسيير الشركة:

1- وضع فوج عمل يتكفل بتقييم حصيلة موسم الإصطياف للسنة الجارية من حيث النتائج المتحصل عليها و العوائق المسجلة.

2- وضع خطة عمل إستعدادًا للموسم المقبل تتمحور حول إقتناء أو إستئجار سفن جديدة لدعم أسطول المؤسسة، وفتح خطوط جديدة مع تغطية كل الموانئ الوطنية.

3- تسطير مخطط للنقل الحضري عن طريق البحر و بين المدن يدخل حيز الإستغلال شهر جوان من السنة المقبلة.