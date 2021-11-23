وزير النقل يتباحث مع السفير الإيراني تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

استقبل وزير النقل عيسى بكاي، بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية الإيرانية بالجزائر حسين مشعلجي زادة.

وفي بيان للوزارة، فقد تباحث الطرفان خلال هذا اللقاء سبل و فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل.

لا سيما في ظل الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 التي مست مختلف نشاطات القطاع.

و في هذا الإطار عرض الوزير الإطار العام لبرنامج عمل الحكومة في مجال النقل، مبرزا حجم المجهودات المبذولة من مختلف الفاعلين في القطاع لتنويع المبادلات التجارية نحو مختلف وجهات العالم.

من جهته، عبر السفير الإيراني عن رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل البحري و الموانئ.

وهذا من خلال تفعيل عمل اللجنة البحرية المشتركة، مع تأكيده على عقد اجتماع الخبراء عبر تقنية التحاضر عن بعد.

أما في مجال النقل الجوي، فقد أبدى السفير الإيراني رغبة بلاده في تفعيل اتفاق التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي الموقع بين البلدين في 2007، وتدعيم المبادرات في هذا الميدان.

من جهته، نوّه الوزير بمستوى العلاقات السياسية و الاقتصادية بين البلدين لاسيما في مجال النقل، مذكرا بإرادة الحكومة الجزائرية في تعزيز علاقات التعاون الثنائي في هذا المجال.

مؤكدا على تفعيل عمل اللجنة البحرية المشتركة في مجال النقل البحري و الموانئ، و المزمع عقدها خلال الأيام القادمة.

أما فيما يخص النقل الجوي، فقد ذكر الوزير السفير الإيراني بإرادة الوزارة في تعزيز التعاون في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة التقيد بالتوصيات المنبثقة

عن اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة وباء كوفيد – 19.

في الأخير دعا السفير الإيراني، الوزير إلى زيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قصد الاطلاع على حجم التقدم الذي أحرزته إيران في مجال تطوير النقل و مختلف البنى التحتية.

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