وزير النقل يتفقد المصعد الهوائي واد قريش ويأمر بالإسراع في الأشغال

قام وزير النقل، السعيد سعيود، بزيارة معاينة لأشغال إعادة تهيئة المصعد الهوائي على مستوى “وادي قريش” بمحطة لافنطون.

وكان الوزير سعيود مرفوقا بإطارات من الوزارة، الرئيس المدير العام لمجمع النقل البري للمسافرين (TRANSTEV)، مدير النقل لولاية الجزائر. والرئيس المدير العام المساعد لمؤسسة النقل بالمصاعد الهوائية ‏(ETAC). المدير العام لشركة إستغلال ميترو الجزائر (‏SEMA‏)‏، وكذا مسيري مكتب دراسات النقل (BETEUR).

وإستمع الوزير لشروحات مفصلة حول عمليات الصيانة التي تقوم بها المؤسسة الجزائرية للنقل بالمصاعد الهوائية. الخاصة بخط المصعد الهوائي “تريولي _ لافنطون _ بوزريعة”. حيث يخضع لفحص معمق على طول مساره لضمان سلامة مستعمليه، وإمتثالا للتنظيمات المعمول بها في مجال سلامة وسائل النقل.

وقد أسدى الوزير تعليمات بضرورة الإسراع في أشغال الصيانة وإعادة التهيئة، مع إحترام معايير الجودة. وحث على مضاعفة المجهودات، وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة من أجل إعادة وضع هذه المنشأة حيز الخدمة في الآجال المحددة، نظرا لأهميتها الكبيرة لساكنة ولاية الجزائر ومساهمتها الفعالة في تخفيف الإزدحام المروري.

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