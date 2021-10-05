وزير النقل يتفقد مشروع توسعة خط ميترو الجزائر “الحراش- مطار الجزائر الدولي”

قام وزير النقل عيسى بكاي صبيحة اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد لمشروع توسعة خط ميترو الجزائر الحراش- مطار الجزائر الدولي، الممتد على مسافة 9.5 كلم، بحضور مسؤولي وإطارات مؤسسة الإنجاز و مؤسسة ميترو الجزائر.

وحسب بيان الوزارة، فقد وقف الوزير على عملية حفر المتر الأخير وربط محطة المركز التجاري لباب الزوار والخط الرئيسي المتجه نحو المطار عن طريق آلة الحفر الخاصة بالأنفاق المستعملة من طرف مؤسسة “كوسيدار” على مستوى هذا المشروع الحيوي.

كما إستمع الوزير إلى شرحات حول مراحل مشروع توسعة خط ميترو الجزائر و مختلف الجوانب التقنية و العملياتية ومدى تقدم الأشغال التي تعرف وتيرة جيدة نظرا لإستعمال آليات متطورة تقوم بالحفر و وضع الخرسانة في آن واحد، يضيف البيان.

وفي هذا الشأن، أسدى الوزير تعليمات صارمة بخصوص إحترام آجال التسليم نظرا لأهمية هذا المشروع الحيوي، خاصة انه يمتد إلى غاية مطار الجزائر الدولي ما سيساهم بشكل كبير في تحقيق الترابط بين جميع أنماط النقل على مستوى العاصمة.