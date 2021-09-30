وزير النقل يتفقد مكان انحراف طائرة الجوية الجزائرية بمطار هواري بومدين الدولي

انتقل وزير النقل عيسى بكاي رفقة والي ولاية الجزائر الى مطار هواري بومدين، لتفقد مكان حادث انحراف طائرة الجوية الجزائرية مساء اليوم على مستوى مدرج المطار لمعاينة أثاره و مخلفاته.

وجاء في بيان لوزارة النقل، أنه إثر تعرض طائرة الخطوط الجوية الجزائرية من نوع ATR لحادث تقني لدى وصولها إلى مطار هواري بومدين قادمة من ولاية بشار مساء اليوم الخميس على الساعة الرابعة و نصف مساءاً، قام وزير النقل عيسى بكاي رفقة والي ولاية الجزائر مباشرة بتفقد مكان الحادث على مستوى المدرج بمطار هواري بومدين الدولي لمعاينة أثاره و مخلفاته.

وأضاف البيان، أن الحادث الذي وقع عند نهاية عملية الهبوط حيث إنحرفت الطائرة جزئيًا عن المدرج، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية، ليتم نقل ركاب هذه الرحلة إلى مبنى المطار.