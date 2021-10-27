وزير النقل يشدد على تطوير الموانئ وادماجها في محيطها الجهوي والدولي

ترأس وزير النقل عيسى بكاي، اليوم الأربعاء ، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة، والأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الموانئ نور الدين بولعسل وأعضاء مكتبه.

هذا وقدم الوزير رؤية الوزارة بخصوص تطوير وتنمية الموانئ وضرورة ادماجها في محيطها الجهوي والدولي الذي يشهد منافسة شرسة في جميع المجالات.

كما قدم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عرضا حول الوضعية العامة للمؤسسات المينائية و كيفية تطويرها ومسايرتها للمعايير الدولية.

بالإضاففة الى تطرقه إلى بعض المسائل العالقة على غرار المرسوم التنفيذي الذي ينص على إنشاء السلطة المينائية، أين دعا الى إعادة دراسته و تحينيه وجعله مطابقا للأوضاع الراهنة بما يضمن تجسيد سلطة الدولة وتدعيم المؤسسات المينائية و الحفاظ على مكتسبات العمال.

من جانبه شرح الأمين العامة للفدرالية الوطنية لعمال الموانئ مخاوف الشريك الاجتماعي من إنشاء السلطة المينائية التي قد تمس بمكتسبات العمال وإختلال الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

أين طالب بإعادة النظر في المرسوم التنفيذي المؤطر لها، كما طالب بضرورة فتح أبواب الحوار و النقاش حول كيفية تطوير أداء موانئنا على كل الأصعدة.

ومن جانبه، طمأن الوزير بأن المنشآت المنجزة حديثاً على مستوى مختلف الموانئ وعلى وجه الخصوص ميناء وهران و جن جن ستسير من طرف المؤسسات المينائي.

كما أكد أن المرسوم المتعلق بإنشاء السلطة المينائية المعدل سيكون ضامنا لتطوير المؤسسات المينائية و مطابقتها للمعايير والإتفاقيات الدولية التي تعتبر الجزائر جزء لا يتجزأ منها.

أين سيتم اعداده عبر فتح نقاش و اسع وخلق ورشات يشارك فيها جميع الأطراف الفاعلة تضمن مصالح العمال و تحفظ مكتسباتهم وتصون مكانة و صورة الجزائر على المستوى الدولي .