وزير النقل يعزي عائلات ضحايا حوادث المرور التي شهدتها ولايات الوطن في الايام الأخيرة

.بعث وزير النقل عيسى بكاي اليوم الأحد ببرقية تعازي لعائلات ضحايا حوادث المرور التي شهدتها مختلف مناطق الوطن التي شهدتها الأيام الأخيرة

وحسب بيان الوزارة قدم الوزير التعازي الخالصة لعائلات ضحايا حوادث المرور داعيا المولى عز وجل أن يتغمد ارواحهم الطاهرة برحمته .وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان

كما حذر الوزير مستغلي ومستعملي المركبات بإتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل الحد من وقوع هذه الحوادث