وزير النقل يكشف جديد رخص سيارات الأجرة “طاكسي “

كشف اليوم وزير النقل كمال بلجود من قبة البرلمان عن جديد التراخيص المتعلقة بسيارات الاجرة المحمدة منذ سنة 2015 .

وأوضح بلجود خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن قطاعه سجل عدة طلبات بمختلف الولايات فيما يخص التراخيص المتعلقة بسيارات الاجرة.

وأضاف كمال بلجود اهذا الخصوص أن قطاع النقل بصدد اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. وأضاف الوزير أن هناك تراخيص استثنائية تمنح للضرورة من أجل معالجة مشاكل النقل.

كما ذكر الوزير أن مصالحه “تعكف حاليا على توفير كل شروط النجاح” فيما يتعلق بالنقل لعمليتي الحج والعمرة. وكذا موسم الاصطياف القادم. مشيرا إلى أن البرامج المتعلقة بهذه المناسبات سيتم ضبطها نهائيا في شهر مارس القادم.

وخلال رده على الاسئلة الشفوية كشف بلجود عن الشروع في التحضير العملي لإطلاق مشاريع توسعة شبكة خطوط السكة الحديدية من الشمال إلى الجنوب.

وقال الوزير بهذا الخصوص أن “مصالح دائرته الوزارية وفور تلقيها لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، باشرت في اتخاذ إجراءات عملية تجسيد مشاريع السكة الحديدية عبر كامل التراب الوطني ومنها مشاريع التي تعبر على ولايات الجنوب على غرار ورقلة”.

وإعتبر الوزير “إنجاز هذه المشاريع الهامة من بين الأولويات المسجلة للسنة الجارية” بالنسبة لقطاع النقل.