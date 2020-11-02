وزير النقل يكشف سبب تأخر عملية تفريغ الحاويات بالموانئ

قال وزير النقل لزهر هاني، أن الخزينة العمومية تكبدت خسائر كبيرة خلال سنة 2019 جراء تأخر تفريغ الحاويات في الموانئ.

وأوضح وزير النقل ، اليوم الاثنين، أن قيمة الخسائر قدرت بـ9 مليار دينار و700 مليون دينار.

وأشار لزهر هاني، إلى أن سبب التأخر راجع إلى بطئ منظومة النقل البحري للبضائع.

وفي سياق متصل صرح الوزير أن الموانئ الجزائرية غير حديثة، وضعيفة في جانب التسيير.

بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة كراء الحاويات من طرف المستوردين.

وجاءت تصريحات الوزير خلال منتدى النقل بطبعته الاولى، تحت عنوان “النقل البحري للبضائع..حلول للحد من نزيف العملة الصعبة”.