وزير النقل يُكرم إطارات وموظفات قطاعه في عيد المرأة

أشرف وزير النقل، السعيد سعيود، على مراسم حفل تكريم النساء إطارات وموظفات الإدارة المركزية، وعبرهن كل النساء المتواجدات على مستوى كل المؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لقطاع النقل، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأشاد الوزير، في كلمة ألقاها بالمناسبة، بالعاملات المخلصات في مختلف المجالات. رافعات التحدي في سبيل كسب رهان ‏الجزائر المنتصرة.، وهُنَ يستمدِدْن الروح من ماضي الجزائر المجيد ويبنين ‏الأمل لغد جديد.‏

وقال الوزير: “إنهن فخرنا ومصدر شرفنا ورافعات شأن أبنائنا، كما رفعته المجاهدات والشهيدات بالنضال والكفاح. سترفعه ‏إطاراتنا وموظفاتنا وقائدات طائراتنا وربانات سفننا وقطاراتنا. ووسائل نقلنا المعاصرة ‏وهن يشققن الصحاري والهضاب، والغيوم والسحاب،والأمواج”.

كما نوه الوزير، إلى أنهن يعملن بتفان وإتقان للإسهام بما يصوب وجهته نحو ترقية قطاع النقل وبلوغ الأهداف الإستراتيجية. التي تم رسمها بفضل توجيهات القيادة الحكيمة للبلاد.

وفي الختام، دعا الوزير الله عز وجل أن يوفقهن في أداء مهامهن النبيلة، ومشوارهن المهني.