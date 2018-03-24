وزير بريطاني: الحكم على عهد التميمي تهديد لحياة جيل جديد

اعتبرت الحكومة البريطانية، أن الحكم الذي صدر على الصبية الفلسطينية عهد التميمي هو صورة عن تداعيات عدم حل القضية الصحراوية.

وقال الوزير البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط إليستر بورت، إن إدانتها صورة لتداعيات نزاع لا يجد طريقه إلى الحل.

وأضاف أن لندن قلقة لإيداع أطفال فلسطينيين السجن، مؤكدا أنه على إسرائيل بذل جهود أكبر لحماية الضعفاء.

وتابع إليستر بورت: “سنستمر في دعوة إسرائيل لتحسين ممارساتها طبقا للقانون والواجبات الدولية”.

وتحولت عهد إلى بطلة ورمز وطني واسترعت حملات التأييد والتضامن على المستوى الدولي، كما يشيد الفلسطينيون بشجاعتها.