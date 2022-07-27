وزير جزائري ضمن الشخصيات الأكثر تأثيراً في إفريقيا لسنة 2022

تضمن العدد الأخير من مجلة فوربيس العالمية في تصنيفها السنوي لأكثر الشخصيات دون الـ 30 سنة تأثيرا في إفريقيا لسنة 2022.

وفي النسخة الإفريقية لمجلة فوربيس 2022 جاء ياسين المهدي وليد الوزير المنتدب المكلب بالمؤسسات الناشئة les starts -up ضمن الشخصيات الأكثر تأثيراً في إفريقيا لسنة 2022.

وإحتل الوزير الجزائري ياسين المهدي وليد في المرتبة الرابعة في top 10 للشخصيات الأكثر تأثيراً في إفريقيا لسنة 2022 الاقل من 30 سنة.