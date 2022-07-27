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وزير جزائري ضمن الشخصيات الأكثر تأثيراً في إفريقيا لسنة 2022

بقلم م .فيصل
وزير جزائري ضمن الشخصيات الأكثر تأثيراً في إفريقيا لسنة 2022
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تضمن العدد الأخير من مجلة فوربيس العالمية في تصنيفها السنوي لأكثر الشخصيات  دون الـ 30 سنة تأثيرا في إفريقيا لسنة 2022.

وفي النسخة الإفريقية لمجلة فوربيس 2022 جاء ياسين المهدي وليد الوزير المنتدب المكلب بالمؤسسات الناشئة les starts -up   ضمن الشخصيات الأكثر تأثيراً في إفريقيا لسنة 2022.

وإحتل الوزير الجزائري ياسين المهدي وليد في المرتبة الرابعة في top 10  للشخصيات الأكثر تأثيراً في إفريقيا لسنة 2022 الاقل من 30 سنة.

رابط دائم : https://nhar.tv/2UP8a
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