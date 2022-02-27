وزير خارجية أوكرانيا: لن نُهزم حتى لو قصفونا بالنووي

قال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، إن وضع روسيا أسلحة الردع في حالة تأهب لا يمكن أن يوقفنا. ولن نُهزم حتى لو قصفونا بقنابل نووية.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن “هدف روسيا تدمير أوكرانيا لكننا لن نسقط”.

وقال كوليبا خلال مؤتمر صحافي من كييف الأحد: “نحن ننزف لكن لن نسقط”. لافتاً إلى أن “المقاومة الأوكرانية سببت صدمة ومفاجأة للقوات الروسية”.

كما أضاف: “تلقينا مئات الطلبات من أجانب للقتال مع أوكرانيا ضد روسيا”.

وذكر كوليبا أن “هناك قصفا عشوائيا روسيا للمدن والبلدات الأوكرانية”، مؤكداً سقوط قتلى من المدنيين. غير أنه أوضح أن “القوات الروسية لم تحرز أي تقدم استراتيجي حتى الآن”.

إلى ذلك أشار إلى أن “كييف عاشت أسوأ قصف منذ 1941 إبان القصف النازي”. قائلاً إن “روسيا تسببت في زيادة نسبة الإشعاعات في تشيرنوبل”.

كشف خبر عاجل تداولته وسائل إعلام دولية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. أمر القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى.

وجاءت أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.

وقد قال فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا في مدينة غوميل البيلاروسية. “نحن من أنصار السلام. في حال رفض التفاوض، سيتحمل الجانب الأوكراني كامل المسؤولية عن إراقة الدماء”.

وأعلن فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا في مدينة غوميل البيلاروسية، أنه سينتظر وصول الوفد الأوكراني حتى الساعة الثالثة بعد الظهر اليوم فقط.

كما قال ميدينسكي، وهو مساعد الرئيس الروسي، في تصريح للحصفيين: “نقترح بهدوء ما يلي. حتى الساعة الثالثة سنظل هنا وننتظر رد الجانب الأوكراني لتأكيد قرارهم الخاص بالذهاب للمفاوضات في غوميل. وبعد تلقينا هذا التأكيد، نتقدم على الفور إلى مكان المفاوضات ولنلتقي زملاءنا المفاوضين (الأوكرانيين)”.

وأضاف: “نحن من أنصار السلام. في حال رفض التفاوض، سيتحمل الجانب الأوكراني كامل المسؤولية عن إراقة الدماء. لكننا هنا حتى الساعة 15:00 في انتظار رد من الجانب الأوكراني”.