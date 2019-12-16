وزير خارجية إيطاليا: سنفتح صفحة جديدة مع الجزائر.. وأرغب في زيارتها قريبا

قال وزيرالخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، على هامش تهنئته لعبد المجيد تبون رئيسا للجزائر، أن بلاده ستخوض علاقات جديدة مع الجزائر في المجال الاقتصادي.

واعتبر الوزير الايطالي، الجزائر شريك تجاري مهم لبلاده، مبديا رغبته على زيارة الجزائر في الأيام المقبلة.

وتأمل إيطاليا مع مجيئ تبون،إنعاش تعاملاتها الإقتصادية مع الجزائر، رغم صعوبة قوانين السوق الجزائرية وسيطرة المتعاملين الفرنسين على الاستثمارات.

ومن جهته صرح الخبير الإقتصادي الجزائري، فرحات ايت علي، لوكالة نوفا، أن السياسة الإقتصادية للرئيس الجديد، ستختلف عن سابقاتها و ستركز لفتح إستثمارات أجنبية جدية جديدة.

و أضاف الخبير الإقتصادي، أنه لامكان للسياسات الإقتصادية الفاشلة الآن، مشيراً في الوقت نفسه لضرورة تخفيف البيروقراطية التي سيعمل عليها الرئيس الجديد لتحقيق العمل الإقتصادي مع إيطاليا التي تعتبر الزبون رقم واحد للجزائر في المجال الطاقوي ومختلف الصناعات.