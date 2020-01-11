وزير خارجية الكونغو في زيارة الى الجزائر

يحل اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الكونغولي، جان كلود جاكوسو بالجزائر، بصفته مبعوثًا لرئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو.

وحسب الناطق باسم وزارة الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، سيلتقي وزير الخارجية الكونغولي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وسيتناول الطرفان، الوضع في ليبيا وآخر التطورات في هذا البلد المجاور.

كما ستكون الزيارة فرصة لمراجعة حالة العلاقات الثنائية، واستكشاف السبل والوسائل لتعزيز وتكثيف التعاون بين البلدين.

وستعرف المحادثات أيضًا تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.