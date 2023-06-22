وزير خارجية سلطنة عمان يهنئ الجزائر على إنتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس اتصالا هاتفيا من نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي.

وحسب بيان الخارجية هنأ وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي الجزائر على انتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن.

وبهذه المناسبة، “أعرب الوزير بدر بن حمد البوسعيدي عن تهانيه الحارة على إثر انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن، متمنيا لبلادنا تمام التوفيق في الاضطلاع بعهدتها المقبلة في هذه الهيئة الأممية المركزية”.

وأضاف البيان ان عطاف أعرب “عن عميق شكره نظير الدعم الذي لقيه ترشح الجزائر من سلطنة عمان الشقيقة، مؤكدا على أولويات عهدة الجزائر بالمجلس، لاسيما من ناحية الدفاع عن قضايا وأولويات الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إلى جانب الاسهام في معالجة الأزمات التي تطال أقطارا عربية أخرى”.