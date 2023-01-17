وزير خارجية مالي: الجزائر تلعب دورا جامعا في توحيد صفوف الماليين

أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي عبد اللاي ديوب. بالدور الجامع الذي تلعبه الجزائر في سبيل إحلال الأمن والسلم وتوحيد الصفوف بمالي.

وقال ديوب في تصريح صحفي عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن رئيس المجلس الإنتقالي ورئيس الدولة العقيد أسيمي غويتا. ملتزم بمواصلة الجهود لدعم الدور الجامع الذي تلعبه الجزائر في توحيد صفوف الماليين”.

كما أوضح أن الرئيس تبون “تحدث كعادته بصراحة وصدق عن مالي وكأنه يتحدث عن الجزائر. لأنه يعرف مالي جيدا. مشيرا بالقول: “نحن نتقاسم معه رؤيته، وقد خرجنا من لقائنا معه متفائلين بما سمعناه منه”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية المالية، أنه “يحمل رسالة من العقيد غويتا إلى أخيه عبد المجيد تبون. للتعبير عن تمنياته الخالصة له بالصحة و الرفاهية و كذا للشعب الجزائري الأخ و الصديق”. مشيرا الى أن هذه الرسالة تحمل أيضا “إلتزام الرئيس غويتا بتعزيز وتقوية علاقات الاخوة والصداقة التي تجمع البلدين لترقى الى مستوى تطلعات الشعبين الجزائري والمالي”.

وجدّد ديوب التأكيد أن حكومة بلاده تسعى لإحلال السلم وتوحيد الصفوف والتركيز على مسائل التنمية و الأمن من أجل تمكين الشعب من العيش في آمان”.