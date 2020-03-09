وزير خارجية نيكاراغوا يوجه دعوة رسمية لبوقادوم لزيارة بلاده

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وزير خارجية نيكاراغوا يوجه دعوة رسمية لبوقادوم لزيارة بلاده
بقلم نسرين محفوف

وجه وزير خارجية نيكاراغوا، دنيس مونكادا كولنديراس، اليوم الاثنين، دعوة رسمية لوزير الخارجية، صبري بوقادوم، لزيارة بلاده.

وفي ندوة صحفية مشتركة، مع وزير الخارجية صبري بوقادوم، أفاد كولنديراس، أنه تم عقد اجتماع، ناقش فيه الطرفان علاقات البلدين التاريخية، وكيفية ترقيتها على كافة الأصعدة.

وتطرق وزير خارجية نيكاراغوا، وبوقادوم، الى ملف الاستثمار والتبادل الثقافي بين البلدين.

واتفق الطرفان على ضرورة الامتثال لاتفاقيات الأمم المتحدة، فيما يخص الأوضاع الدولية، من أجل السلم والأمن في المنطقة.


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