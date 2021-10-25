وزير داخلية النيجر يشيد بالمستوى الإحترافي للشرطة الجزائرية

أشاد وزير داخلية النيجر ” ألكاش ألهادا” بالمستوى الاحترافي الذي بلغته الشرطة الجزائرية. معتبرا أن ما وصلت إليه من مهنية يعد بمثابة مفخرة لكل أجهزة الشرطة الإفريقية.

ودعا وزير الداخلية النيجيري على هامش زياته رفقة الوزير بلجود لمركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني ومقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز. إلى تعزيز سبل التعاون بين شرطة البلدين. من خلال تبادل الخبرات في مجالات التكوين، وحفظ النظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.

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