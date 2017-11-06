وزير سعودي: أمام لبنان خياران.. إما دولة إرهاب أو سلام

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، الإثنين، إنّ لبنان بعد استقالة سعد الحريري ليس كما قبلها.

وغرّد السبهان في على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لبنان بعد الاستقالة لن يكون أبدا كما قبلها”.

وأضاف أن بيروت لن تقبل أن تكون منصة لانطلاق الإرهاب نحو الدول العربية الأخرى.

مؤكدا أن القرار بيد قادة هذا البلد، فإما أن يكون لبنان دولة إرهاب أو سلام.

وسبق للوزير السعودي أن علّق على الاستقالة باسم بلاده .

مؤيدا الاتهامات التي وجهها الحريري إلى إيران وحزب الله، قائلا: “أيدي الغدر والعدوان يجب أن تُبتر”.