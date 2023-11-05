وزير صهيوني يدعو إلى إلقاء قنبلة ذرية على غزة

قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إن إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة، قد يكون خيارا متاحا. في دعوة لتصعيد المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة،

وفي مقابلة إعلامية اليوم الأحد، قال إلياهو، من حزب “عظمة يهودية” الذي يقوده الوزير المتطرف إيتمار بن غفير. “إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع”.

وحول مصير المحتجزين في قطاع غزة في حال اللجوء لهذا الخيار، علق الوزير في حكومة الاحتلال: “أصلي وآمل بعودتهم، لكن هناك أثمانا للحرب”.

وشدد كذلك على أنه لا يجب تقديم المساعدات لـ”النازيين”، في إشارة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.