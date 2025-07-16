وزير من دولة أجنبية يشيد بالمستوى الذي بلغته الجامعات الجزائرية

أشاد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجمهورية جنوب إفريقيا. البروفيسور بليد نزيماندي، اليوم الأربعاء بالبليدة، بالمستوى الذي بلغته الجامعات الجزائرية، لاسيما في مجال البحث العلمي.

وأعرب الوزير، لدى زيارته لمعهد الطيران والدراسات الفضائية بجامعة سعد دحلب، عن اهتمام بلاده “بتعميق التعاون بين البلدين. لاسيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي”. مشيرا إلى أن زيارته اليوم لهذا الصرح التعليمي. مكنته والوفد المرافق له, من الوقوف على مستوى التعليم العالي “الذي يعتمد بنسبة كبيرة على التكنولوجيات الحديثة”، كما قال.

وفي هذا الصدد زار الوزير المنصة التكنولوجية للهياكل الطائرة بهذا المعهد والتي تتكون من عدة مخابر بحث, كمخبري الاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة الطائرة المخصصين للبحث العلمي و لتدريب الطلبة, حيث تلقى شروحات وافية حول مهام و طريقة عمل هذه المنصة.

بدوره، أكد مدير جامعة سعد دحلب, البروفيسور محمد بن زينة، أن علاقات التعاون و الشراكة بين جامعة البليدة “1” وجامعات جنوب إفريقيا تعود لأكثر من عشر سنوات, حيث “كللت بإمضاء العديد من الاتفاقيات. ومن المرتقب أن تتبع بمشاريع تعاون أخرى يتم العمل عليها حاليا”، حسبه.

للإشارة، حضر الوزير رفقة الوفد المرافق له, مع أساتذة و دكاترة من جامعة البليدة, عقب زيارته لمعهد الطيران والدراسات الفضائية, محاضرات بتقنية التحاضر عن بعد نشطها أستاذين جزائريين مقيمين بجمهورية جنوب افريقيا.