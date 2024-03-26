وزير الصحة يتدخل شخصيا لاستقبال طفلة مصابة بمرض مناعي في مستشفى مصطفى باشا

حركت قضية الطفلة التي تعاني من هشاشة في المناعة والتي أجرت عملية زراعة نخاع منذ أشهر قليلة اليوم الثلاثاء وزير الصحة شخصيا الذي أمر بالتكفل التام بوضعها الصحي.

وقد أسدى وزير الصحة تعليمات صارمة باستقبال الطفلة على مستوى مستشفى مصطفى باشا والتكفل الطبي بوضعها بالشكل الذي يليق بالمجهودات التي تبذلها الدولة في سبيل الارتقاء بظروف استشفاء المواطنين.

وقدمت والدة الطفلة المريضة تشكراتها للوزير شخصيا وللطاقم الطبي بمستشفى مصطفى باشا خصوصا وأن حالة الطفلة استقرت وباتت تحت نظر طاقم طبي مؤهل وفي ظروف لائقة.

وقالت والدة الطفلة إن ما قهرها أمس وحز في نفسها هو تصرف الطبيبة المناوبة التي أبدت سلوكا على نحو لا يعكس لا مجهودات الدولة المبذولة في المجال ولا أيضا تضحيات الطاقم الطبي وشبه الطبي الذين كانوا وما زالوا محل إشادة منذ جائحة كورونا.