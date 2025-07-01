وزير البريد: تحسين الخدمات البريدية وتشجيع الدفع الإلكتروني

أكد سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على ضرورة تحسين الخدمات البريدية وتشجيع الدفع الالكتروني.

وخلال زيارة العمل التي تقوده إلى ولاية عين تموشنت، قام الوزير بتفقد القباضة الرئيسية للبريد. لمتابعة سير العمل والاطلاع على الظروف المهنية للعمال والوقوف على الخدمات المقدمة. كما شدّد خلالها على مواصلة تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المكاتب البريدية، فضلا عن جاهزية الشبابيك الآلية. بالإضافة كذلك إلى ضرورة العمل على تعميم إستعمال وسائل الدفع الالكتروني. مع تكثيف حملات التحسيس والتوعية لفائدة المواطنين حول المزايا التي تتيحها هذه الأخيرة.

وفي مستهل الزيارة الميدانية التي تقوده إلى ولاية عين تموشنت، استمع وزير البريد إلى عرض شامل قدّمته المديرة الولائية للقطاع. تناول قراءة مفصلة لأهم مؤشرات القطاع على مستوى الولاية. إلى جانب استعراض الهياكل المنجزة، المشاريع الجاري تجسيدها.

وفيما يتعلق بشق البريد، تحصي ولاية عين تموشنت شبكة بريدية تضم 74 مكتبا بريديا موزّعة عبر مختلف البلديات. ما يمنحها كثافة بريدية جد إيجابية تقدر بمكتب واحد لكل 6.235 ساكن. علما أن جميع المكاتب البريدية موصولة بشبكة الألياف البصرية.

كما تتوفر الولاية على حظيرة من الشبابيك الآلية للنقود (GAB) تعدادها 37 شباكًا، من بينها 12 شباكًا جديدًا. تم وضعها حيز الخدمة خلال سنة 2025، يضاف إليها فضاء حر للخدمات البريدية.

وفيما يخص خدمة الانترنت الثابت، يبلغ عدد الاشتراكات المسجلة على مستوى الولاية 78.345 اشتراكًا. منها 17.351 اشتراكًا بتقنية الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH).

أما في مجال النقال، فقد بلغت الحصيلة الإجمالية للمشتركين على مستوى الولاية 560.622 مشتركًا. في حين يعمل متعاملو الهاتف النقال على تنفيذ برنامج هام بعنوان سنة 2025 لدعيم الشبكة و تحسين نوعية الخدمة. مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق الساحلية بمناسبة موسم الاصطياف عبر المحطات المتنقلة.

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