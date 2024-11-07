وزير السكن.. اجتماع هام حول عدل 2 و3

عقد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم، جلسة عمل بمقر وكالة عدل.

وحسب بيان الوزارة، تم التطرق خلال الجلسة إلى الشق المتعلق بطي برنامج عدل 2. وكذا إلى ملف عدل 3 وعدد المكتتبين. وتوفير الأوعية العقارية.

وفي الاجتماع ذاته، تم التطرق إلى ملف عدل 2، حيث تم عرض الأرقام الخاصة بعدد المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على شهادات تخصيصهم وسكناتهم. كما تم التطرق إلى عدد السكنات الفائضة في ملف عدل 2. على مستوى ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس وتيبازة .

أما بالنسبة إلى ملف عدل 3

وتم تقديم عرض حول المراقبة الدائمة لعدد المكتتبين على مستوى قاعدة البيانات. فبعد إحصاء 1.440.340 مسجلاً على المنصة الرقمية للتسجيل في برنامج عدل 3 وانطلاق عملية إجراء التحقيقات على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية. وهذا للتأكد من شروط القابلية للمسجلين عبر المنصة الإلكترونية.

حيث أسفرت المعالجة والمقاربة الأولية إلى إحصاء 1.024.342 مسجلاً. موزعين عبر كامل التراب الوطني، ويمكن إعطاء بعض الأرقام لعدد المسجلين عبر الولايات التالية:

ولاية الجزائر العاصمة 252.000

ولاية وهران 86.400

ولاية البليدة 45.500

ولاية الشلف 18.184

ولاية الأغواط 3887

ولاية باتنة 26.619

ولاية بشار 1403

ولاية تلمسان 19.315

ولاية عنابة 26.122

ولاية قسنطينة 36.245

ولاية بجاية 20.811

ولاية أولاد جلال 533

حيث تم الوقوف على جاهزية المنصة الرقمية لمعالجة ملف عدل 3. والشروع في بداية التواصل مع جميع المكتتبين بغية استكمال ملفات تسجيلهم.

وحول الأوعية العقارية الخاصة بولايات الجزائر، بومرداس، البليدة وتيبازة

أمر الوزير بإجراء مخططات برؤية مستقبلية ترتكز على أساس دراسة علمية لتزويد الأقطاب الحضرية بكل التجهيزات العمومية الضرورية.

وتقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة، و تحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات. ما يزيد في جاذبية الأحياء السكنية وتحقيق الاستدامة.

هذا التكامل بين التقنية والبحث العلمي يوفر نهجا جديدا متطورا لمشاريع سكنات عدل 3 مايضمن بيئة معيشية متكاملة تحسن من جودة الحياة لمكتتبي هذا البرنامج.

كما أسدى الوزير تعليمات بإجراء أربعة اقتراحات لمخططات التهيئة مع تحديد طاقة استيعاب عدد السكنات.

وإعداد دراسة حول طبيعة التربة، حيث أن الفهم المعمق لوضعية التربة سيتيح تحديد مستوى العمق المطلوب للأساسات ومدى ملاءمة العمارات مع الدراسة المنجزة.