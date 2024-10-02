وسائل إعلام عبرية: 20 جنديا صهيونيا بين قتيل وجريح عند الحدود مع لبنان

أعلنت وسائل إعلام عبرية عن حدث أمني غير عادي على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وأشار الإعلام العبري إلى أن صفارات الإنذار تدوي في مسكنعام في اصبع خليلت. أين تم تسجيل عشرات الإصابات تم نقلها بالمروحيات إلى مستشفيات في حيفا وصفد. مضيفة أنه تم تسجيل 20 جنديا بين قتيل وجريح إثر الحدث الأمني على الحدود مع لبنان.

وأضافت ذات المصادر، أن عملية نقل القتلى والجرحى كانت صعبة جدا بسبب القصف المدفعي من جنود حزب الله.