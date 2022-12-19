وسائل إعلام فرنسية تنتقد حكم نهائي المونديال بسبب هدف ميسي الثالث
وجهت وسائل إعلام فرنسية، إنتقادات لاذعة للحكم البولندي، سيمون مارسينياك، الذي أدار نهائي المونديال بين الأرجنتين وفرنسا.
وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، في موقعها الرسمي، صبيحة اليوم الإثنين، أن هدف الثالث لصالح الأرجنتين، من توقيع ليونيل ميسي كان ينبغي عدم إحتسابه.
وحسب المصدر، فإن كان الأجدر من الحكم مارسينياك، إلغاء الهدف بسبب دخول لاعبي المنتخب الأرجنتيني أرضية الملعب قبل تسجيل ميسي الهدف الثالث.
وأكدت صحيفة “ليكيب”، أنه وفقا للوائح الفيفا، وتطبيقا لتعليماتها، كان الأجدر إلغاء الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 108 من الشوط الإضافي الثاني.
Selon le règlement, le second but de Messi, dans la prolongation, aurait dû être refusé par l’arbitre de la rencontre, Szymon Marciniak. Des remplaçants argentins étaient, déjà, sur la pelouse avant que le ballon ne dépasse la ligne de but d’Hugo Lloris https://t.co/zR3T2EekCR pic.twitter.com/D8cmoe8xw5
— L’ÉQUIPE (@lequipe) December 19, 2022
Football fans claim Argentina’s third goal against France should not have stood. pic.twitter.com/I2Y6bsFh7P
— SPORTbible (@sportbible) December 18, 2022